طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء غدًا

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح غدٍ الثلاثاء، امتحان الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين، غدًا الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة في مادة التربية الوطنية.

انطلقت صباح اليوم الإثنين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

في الفترة الثانية، أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 700 ألف و399 طالبًا وطالبة.

أدى 1824 طالبًا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة:

تعد الاقتصاد والإحصاء مادة نجاح ورسوب للثانوية العامة ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تؤهل للقبول بالجامعات.

يشتمل امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط دون وجود أية أسئلة مقالية كما في المواد الأساسية.

خلال لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء، لا توزع كتيبات مفاهيم على طلاب الثانوية العامة، لكن تكتب القوانين الخاصة بالإحصاء أسفل أوراق الامتحان.

يوضع على أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

تصحح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

تعليمات وزير التعليم في امتحانات الثانوية العامة:

وعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 دون أية مشكلات.

طمأن وزير التربية والتعليم الطلاب بمراعاة المدة الزمنية المخصصة للامتحان عند اختيار الأسئلة، مع التأكيد على وضوح الأسئلة وتباين الاختيارات.

شدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية محاولة للغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2023، مع حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات.