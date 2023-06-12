تأمين جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 مؤمنة بالكامل.

حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

اطمأن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

امتحانات الثانوية العامة بلا مشكلات:

سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

انطلقت صباح اليوم الإثنين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

في الفترة الثانية، أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 700 ألف و399 طالبًا وطالبة.

أدى 1824 طالبًا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

متابعة امتحانات الثانوية العامة:

تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

اطمأن وزير التربية والتعليم على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

شدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.