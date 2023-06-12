وكيل تعليم قنا يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تطبيق الكتاب الوزاري رقم 22 والمتعلق بضوابط وقواعد أعمال الإمتحانات خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة، التي تبدأ غداً الاثنين ، واوضح خطورة جريمة حيازة المحمول داخل اللجنة وفق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020، وأكد تفعيل استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل وبعد الدخول للجان الامتحان.

جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة الفيديو كونفرس بمعسكر قنا الدائم، برئاسة مدير تعليم قنا و بحضور مديرو عموم الإدارات التعليمية وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية و رؤساء 46 لجنة امتحان والمراقبين الاوائل بها.

وذكر وكيل تعليم قنا، أن استعدادات الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بوضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه أبنائنا الطلاب ومستقبلهم العلمي والعملي ومن قبل ذلك إرضاء المولى عز وجل في العمل وتغليب الضمير الحي يعززون التعامل بحزم و التصدي لأي حالات غش أو تحايل من شأنها أن تمنح حق لمن لا يستحق .

وحذر السيد من استخدام لجان الامتحانات في المبيت ، وأكد على دور مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الجهات الشرطية في تأمين استراحات السادة رؤساء اللجان والملاحظين و توفير مستلزمات الحياة الضرورية ، و إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة وتوفير الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم للطلاب أثناء الامتحانات.

وأشار إلى وجوب التواصل الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية منذ تحرك أوراق الاسئلة من مركز التوزيع وحتى عودتها في نهاية يوم الامتحان .