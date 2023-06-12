موعد التحقيق الثاني مع منير الوسيمي بشأن أزمته مع مصطفى كامل

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن تحديد موعد جديد للتحقيق الثاني مع الموسيقار منير الوسيمي، بشأن أزمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وحددت نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري للتحقيق الثاني مع منير الوسيمي.

منير الوسيمي

وكانت أعلنت نقابة المهن الموسيقية، إحالة الموسيقار منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية ضده.

اقرأ أيضًا.. الموسيقيين تحيل منير الوسيمي للتحقيق بسبب شكاوى ومخالفات مالية

وأكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي النقابة إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء المقبل في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 حتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.

وتابع أن هناك عددًا من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الشكاوى مقدمة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.

منير الوسيمي

وانتقد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، الموسيقار منير الوسيمي بسسب هجومه على الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الفترة الأخيرة، وتوجيه عدة اتهامات له.

الموسيقار منير الوسيمي اتهم مصطفى كامل بسرقة لحن أغنية الحب الحقيقي

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.، معقبا: منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

اقرأ أيضًا.. الوسيمي يسخر من مطربي المهرجانات .. يستخدمون جهازا يحول صوت الحمار لأغانٍ



وأضاف أن الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مشيرا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

وهاجم الموسيقار منير الوسيمي أن الفنان هاني شاكر ، قائلا: أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

منير الوسيمي

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

و كشف منير الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

وأكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهي تعتمد علي توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف علي موهبتها.

وقال الوسيمي إن شيرين عبد الوهاب تحتاج أن تسيطر علي تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف علي موهبتها الثقيلة فأنا ألقبها بأم كلثوم صوت الشرق.

منير الوسيمي

شيرين وأنغام صوت مصر

وأجاب الموسيقار القدير عن سؤال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا حول من هو صوت مصر الآن، شيرين عبدالوهاب أم أنغام؟، ليجيب قائلا: "أري من وجهة نظري الشخصية أن شيرين وأنغام هما صوت مصر ".

وكشف الموسيقار منير الوسيمي، عن تفكيره في الانتحار أثناء فترة شبابه بسسب إجبار والده له على دراسة الهندة فيما كان يرغب في دراسة الموسيقى.

درست اقتصاد لأرضاء والدي

وأضاف منير الوسيمي خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.

فكرت في إلقاء نفسي في البحر

وتابع منير الوسيمي : “دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا بسبب عشقي للموسيقى

وأوضح الوسيمي: "يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق.