ضبط المتورطين في نشر امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط طالبين اثنين نشرا امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وضُبط الطالبان بعد استخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونشرت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تزعم أنها لامتحان التربية الوطنية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان امتحانات بنحو نصف ساعة.

وتمكن فريق مكافحة الغش في غرفة العمليات من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ووجه وزير التربية والتعليم باستدعاء الملاحظين على اللجان المذكورة؛ للتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالوزارة.

وتم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

أداء امتحاني التربية الوطنية والتربية الدينية

وانطلقت صباح اليوم الإثنين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 700 ألف و399 طالبًا وطالبة.

وأدى 1824 طالبًا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

