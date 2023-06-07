مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، فسنكون على موعد مع عدد من المواجهات المهمة وأبرزها نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بجانب لقاءات الدوري المصري والدوري التونسي والبطولة العربية للأندية.

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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يتقابل وست هام الإنجليزي مع فيورنتينا الإيطالي على ملعب فورتونا أرينا الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مباريات اليوم في الدوري المصري

ويلعب غزل المحلة مع نظيره المصري البورسعيدي، ويلتقي سموحة مع سيراميكا كليوباترا بالجولة الـ 31 من البطولة.

مباريات اليوم فى الدوري التونسي

ويواجه الترجي مع الأولمبي الباجي، على ملعب الأخير في مباراة ثأرية بعد فوز الأخير على الأول بنهائي كأس تونس، بينما يلعب الاتحاد المنستيري مع نظيره النجم الساحلى على ملعب مصطفى بن جنات.

مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

وست هام × فيورنتينا (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة × المصري (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

سموحة × سيراميكا (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري × النجم الساحلي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

الترجي × الأولمبي الباجي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

الكويت × نواذيبو (20:45 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

أبرز تصريحات بنزيما بعد انضمامه لصفوف الاتحاد السعودي

وقال بنزيما في تصريحات عقب توقيع عقود انضمامه للعميد رسميا : " متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف ، أعلم أن نادي اتحاد جدة يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطي الدوري المحلى الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية ".

وأضاف النجم الفرنسي : " فخور بمسيرتي الكروية في أسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل وحان الوقت لخوض تحدي جديد ومشروع جديد ".

وتابع بنزيما : " دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية ، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية ، إلى مستويات وآفاق جديدة ."

وأكمل مهاجم اتحاد جدة الجديد : " لدي معرفة كبيرة بمدي قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ، ومستوي الفرق واللاعبين وخصوصا مع قدوم صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يختص بكرة القدم والرياضة ككل ".

وأتم حديثه : " أنا هنا للفوز ، تماما كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جدا للقاء باللاعبين والجمهور " .

اتحاد جدة يعلن رسميا التعاقد مع كريم بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي مساء اليوم الثلاثاء رسميا التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتي 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لابرز لقطات بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد معلقا : " البنــز إتحادي .. الحظ الليلة كريم ".

ووجه كريم بنزيما رسالة إلى جماهير العميد بعد توقيع عقود انضمامه للعميد رسميا قائلًا باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ومن المقرر أن يلعب كريم بنزيما في صفوف اتحاد جدة رفقة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل كريم بنزيما بعد قضاء 14 عاماً داخل جدران الملكى منذ عام 2009 شارك في 648 بمختلف المسابقات سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023 بعدما أنهي البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي.