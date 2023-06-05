اتحاد جدة يحصل على توقيع بنزيما

حصل اتحاد جدة السعودي على توقيع المهاجم المخضرم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، بعد رحيل الدولي الفرنسي عن العملاق الإسباني مع نهاية الموسم الجاري.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقلات اللاعبين بـ أوروبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بنزيما وقع على عقود انتقاله لاتحاد جدة السعودي وهو الجزء الأساسي".

وأكمل:"راتب بنزيما يقترب من 200 مليون يورو في الموسم، بما في ذلك المتغيرات".

وتابع رومانو:"تعاقد الدولي الفرنسي مع اتحاد جدة يمتد حتى نهاية 2025، كما ييتواجد به خيار التمديد لموسم إضافي".

وأتم خبير انتقالات اللاعبين:"المهاجم الفرنسي سيودع عشاق ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في مؤتمر صحفي، بعد ذلك سيسافر للسعودية".

بنزيما يرحل عن ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي بالأمس الأحد، عن رحيل كريم بنزيما، بعد المسيرة الكبيرة للاعب، والتي امتدت لنحو 14 عاما في قلعة السانتياجو بيرنابيو.

رقم مميز لـ بنزيما

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن أن بنزيما في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد تساوى مع فرناندو هييرو، ليأتي في المركز السادس كـ أكثر لاعب مشاركة مع ريال مدريد في الليجا برصيد 439 مباراة مع الملكي.

وشهدت المباراة توديع حار من لاعبى ريال مدريد لزميلهم بالفريق كريم بنزيما خلال المواجهة الأخيرة له على أرضية "سانتياجو برنابيو" مساء الأمس، بعد إعلان العملاق الإسباني عن رحيل الدولي الفرنسي عن صفوف الفريق.

ونجح بنزيما في تسجيل هدفًا خلال مواجهة الأمس أمام أتلتيك بلباو من ضربة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما استطاع انقاذ الميرنجي من من الخسارة.

وكان لقاء ريال مدريد وأتلتيك بيلباو قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الليجا.

ونجح الريال في الحفاظ على وصافة ترتيب الدوري اللإسباني بـ 78 نقطة، خلف البطل برشلونة والتي حصل على لقب الليجا قبل انتهاء المسابقة بعدة أسابيع.

سانتو يقترب من الاستمرار مع الاتحاد

يقترب نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي من الاستمرار مع النمور خلال الموسم الجديد، بعدما أصبح بنزيما على مشارف الانضمام للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.