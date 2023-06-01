إنبي يهزم غزل المحلة بهدف "أوفا" في الدوري المصري

فاز فريق إنبي على نظيره غزل المحلة بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

هدف فوز إنبي على غزل المحلة سجله أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

إنبي لعب 30 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

وفاز غزل المحلة فى 8 مباريات هذا الموسم وتعادل فى 7 مباريات خسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا.

تشكيل مباراة غزل المحلة وإنبي

بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي،الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا،الوسط: علي فوزي - محمد ناصر – أحمد العجوز - مروان داوود،الهجوم: أحمد نادر حواش –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو.

وبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى .. أحمد ميهوب ،خط الدفاع .. معاذ الحناوى ،مصطفى العش، أحمد رضا، محمد بازوكا ،خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، محمد جابر ،الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، تشارلز باسى.

وفي اليوم ذاته فاز حرس الحدود على أسوان بهدف نظيف على أرضية استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة الـ30 من عمر المسابقة المحلية.

إبراهيم القاضي سجل هدف حرس الحدود في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 19 محتلاً المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتواجد أسوان في المركز الرابع عشر وفي جعبته 31 نقطة.