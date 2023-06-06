رسميًا.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع كريم بنزيما (فيديو)

أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الثلاثاء، رسميًا التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لأبرز لقطات بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد معلقًا : " البنــز اتحادي .. الحظ الليلة كريم ".

كريم بنزيما يوجه رسالة خاصة لجماهير اتحاد جدة:

ووجه كريم بنزيما رسالة إلى جماهير العميد بعد توقيع عقود انضمامه للعميد رسميًا قائلًا باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ومن المقرر أن يلعب كريم بنزيما في صفوف اتحاد جدة والذي يديره المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك رفقة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.



وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية أن راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة سيصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل كريم بنزيما بعد قضاء 14 عامًا داخل جدران الملكي منذ عام 2009 حيث شارك مع الفريق في 648 بمختلف المسابقات سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين.



جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023 بعدما أنهى البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي.

أرقام رائعة لبنزيما خلال مسيرته مع ريال مدريد

ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد حيث خاض للتو موسمه الرابع عشر مع النادي الملكي بإجمالي 647 مباراة بواقع 47226 دقيقة في مختلف المسابقات. وخاض كريم بنزيما 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد؛ من أصل 795 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 419 هدفًا وصنع 192 لزملائه وتوج بـ 25 لقبًا.

وتميز الفرنسي كريم بنزيما خلال 14 موسمًا مع فريق ريال مدريد بالقدرة على تسجيل وصناعة الأهداف إذ نجح في تسجيل 353 هدفًا وصناعة 165 هدفًا.