جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

لا صوت يعلو فوق صوت نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يشهد اليوم الأحد مواجهات من العيار الثقيل، سواء في الدوري الإسباني في جولته الأخيرة، والدوري الإيطالي ومنافسات كأس العالم للشباب.

ولكن الصوت الأعلى في مباريات اليوم الأحد، هو نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والذي يجمعهما علي ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع.

ونعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والوداد، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ورايو فاليكانو، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

ريال سوسيداد وإشبيلية، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

ريال مدريد وأتليتك بلباو، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

فياريال وأتليتكو مدريد، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

أوساسونا وجيرونا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 7.

ريال بيتيس وفالنسيا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

سيلتا فيجو وبرشلونة، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

بلد الوليد وخيتافي، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

إلتشي وقادش، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

إسبانيول وألميريا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 7.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي وسامبدوريا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

أتلانتا ومونزا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر starz play app.

ليتشي وبولونيا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على starz play app.

ميلان وهيلاس فيرونا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

روما وسيبزيا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 2.

أودينيزي ويوفنتوس، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر starz play app.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

كوريا الجنوبية ونيجيريا، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

الولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي، 12:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 2.