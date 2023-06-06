ضبط شاب عذًّب كلبا وهدد فتاة فى القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بتهديدها عقب إبلاغها عن واقعة قيامه بتعذيب "كلب" بمنزله المجاور لها بمحافظة القليوبية.

وتبين أن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية تلقى بلاغا من "موظف بإحدى جمعيات رعاية الحيوان" بتلقيه إستغاثة من "إحدى السيدات الشاكية"" بقيام ؛ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتعذيب "كلب" بمحل سكنه، وتم إستدعاء والد المشكو فى حقه حضر وبصحبته "الكلب " وقرر بأنه خاص بنجله وأبدى برغبته فى تسليم "الكلب" للجمعية.

وبسؤال الشاكية (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) أيدت ما سبق وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تدريب الكلب، وأضاف بقيامه بتهديد الشاكية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

السيطرة علي حريق

كما أخمدت الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق في أحد المحلات التجارية بشارع الهرم في نطاق محافظة الجيزة، وقد سيطرت قوات الحماية المدنية على النيران عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

ومن المعاينات الأولية ، كشفت أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري تحديد قيمة الخسائر.

قد تلقت بلاغا أجهزة الأمن بالجيزة ، بنشوب حريق في محل تجاري بشارع الهرم، وتم انتقال قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، ونجحت في السيطرة عليه وإخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم

وفاة شاب بالشيخ زايد

كما سقط شاب من أعلى عقار في الشيخ زايد وفارق الحياة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة الشيخ زايد، وتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من أعلى عقار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.