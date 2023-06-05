حقيقة إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي

أثار أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، قلق جماهير ناديه بعد الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن للمحترفين.

ونفى مصدر داخل نادي الاتحاد، وفقًا لصحيفة الوطن السعودية، إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

واشتكى أحمد حجازي من إصابة على مستوى الركبة خلال مشاركته في مباراة القيحاء، لكن اللاعب المصري تحامل على نفسه واستكمل المباراة التي حسم خلالها فريقه اللقب.

وغاب أحمد حجازي عن لقاء الجولة الأخيرة في الدوري السعودي التي جمعت فريقه مع الطائي، ويعتبر أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي الاتحاد السعودي خلال الموسمين الماضيين.

ويشارك اتحاد جدة في في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطل الدوري السعودي، ويمثل المملكة بصفتها مستضيفة الحدث العالمي.

طارق حامد وحجازي آخرهم.. إنجازات المصريين في تاريخ الكرة السعودية:

رغم تواجد القليل من اللاعبين المصريين في تاريخ الكرة السعودية، إلا أن كل من مثل الجنسية المصرية في الدوري السعودي عبر التاريخ، أو في الوقت الحالي، ترك بصمة بارزة في أذهان الجماهير، وآخرهم الثنائي الدولي أحمد حجازي وطارق حامد المتوجين ببطولة الدوري السعودي مع فريق اتحاد جدة بعد غياب 14 سنة، ويستعدان لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ولا يُعد حجازي وطارق حامد أول ثنائي مصري يتوّج بالدوري بل سبقهما الثلاثي محمد عبدالشافي حين توّج باللقب مع أهلي جدة موسم 2015/ 2016 وكذلك عماد متعب الذي سبق وتوّج به مع الاتحاد موسم 2008/ 2009 وأحمد علي الذي فاز مع الهلال بلقب الدوري موسم 2010/ 2011.

وجاءت سلسلة أبرز اللاعبين المصريين اللذين تواجدوا في الدوري السعودي وتألقوا تحت رايته بالملاعب، ونبدأ بأبطال الدوري.

أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر واتحاد جدة الحالي، الذي انضم للنمور في صيف 2020 من وست بروميتش الإنجليزي، وخاض حجازي حتى الآن مع النمور 46 مباراة، أحرز ستة أهداف، وكلل موسمه بالتتويج بلقب الدوري بعد غياب 14 عامًا عن قلعة النمور وكأس السوبر.