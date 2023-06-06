وكالة الأنباء الفرنسية تكشف مدة عقد بنزيما مع الاتحاد السعودي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدة عقد النجم الدولي كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي بعد تأكيد توقيعه الرسمي على عقود الانضمام لقلعة النمور خلال الساعات السابقة.

وأكدت التقارير الواردة أمس من أوروبا على توقيع كريم بنزيما عقود انتقاله لنادي الاتحاد السعودي بعد توصله لاتفاق نهائي على كافة بنود العقد، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

وقالت كالة الأنباء الفرنسية اليوم أن كريم بنزيما وقع للاتحاد السعودي عقدًا لمدة 3 مواسم، إلا أنه لم تكشف عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه النجم الدولي الفرنسي.

وكانت تقارير قد أكدت على حصول بنزيما على ما يقارب الـ200 مليون يورو في الموسم الواحد، وهي تقريبا نفسي قيمة الراتب الذي يتقاضاه زميله السابق كريستيانو رونالدو بقميص النصر.

نجم تشيلسي بديل بنزيما في ريال مدريد

استقرت إدارة ريال مدريد على بديل النجم المخضرم كريم بنزيما، بعدما رحل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اقترب ريال مدريد من حسم صفقة كاي هافيتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الرياضية الألمانية، فأن الريال يبحث حسم صفقة هافيرتز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن التقارير التي تحدثت عن انتقال هافيرتز إلى ريال مدريد أصبحت حقيقة، ومن المحتمل أن يحتفل اللاعب بعيد ميلاده مع لاعبي الملكي في السنتياجو بيرنابيو معقل الريال.

وأكدت "بيلد" أن إدارة تشيلسي الإنجليزي ستوافق على بيع هافيرتز، وذلك بسبب وضع الفريق الغير جيد، بعد إنفاق 600 مليون يورو خلال الموسم الحالي على عدد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وتابعت أن قيمة صاحب الـ 23 عاما تبلغ 60 مليون يورو، مما يجعل اللاعب قريب للغاية من الانتقال للملكي.