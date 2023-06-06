صراع شرس بين الاتحاد والنصر لضم نجولو كانتي

دخل الاتحاد والنصر السعوديين في صراع شرس من أجل التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي وذلك ضمن خطتهم لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في منشور عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الوفد السعودي يصل لندن لتقديم عرضٍ رسمي لكانتي ".

وأضاف رومانو: " من المتوقع أن يصل عرض الراتب الذي سيحصل عليه النجم الفرنسي إلى 100 مليون يورو في الموسم، شاملة للحقوق والصفقات التجارية ".

واختتم الصحفي الإيطالي: " في حال وافق اللاعب ستكون الصفقة بين ناديي الاتحاد و النصر، وهما الناديان الراغبان في الحصول على توقيع اللاعب خلال الميركاتو الجاري ".

رونالدو وبنزيما وميسي بقميص نيوكاسل

ونجح صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بالدوري السعودي، حيث تملك الصندوق 75% من أسهم الأندية على أن يكون الـ25% الأخرى بيد الجمعية العمومية.

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير موسع لها اليوم الثلاثاء عن تطورات مفاجئة قد نراها في الفترة المقبلة فيما يتعلق بمستقبل الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيما.

وربطة الصحيفة بين اقتراب بنزيما وميسي من الانتقال للدوري السعودي وبين استحواذ صندوق الاستثمار السعودي لأندية القمة في المملكة، وهو نفسه الصندوق المستحوذعلى نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وقال " ذا صن في تقريرها ": بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودى مالك نيوكاسل على الهلال والنصر والاتحاد و الاهلى السعوديين، هل يمكن لنيوكاسل التعاقد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ؟

وأضافت: " اشترى مالكو نيوكاسل الأندية السعودية التي قد يلعب لها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيمة للموسم المقبل، ولا توجد قواعد تمنع نيوكاسل من إحضار أحد النجوم على سبيل الإعارة ".

وكشفت الصحيفة عن خطة لا تستبعد حدوثها وأن المملكة قد تحاول إعارة ميسي وبنزيما ورونالدو لفريق كريستال بالاس لدعم الفريق من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.