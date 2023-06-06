وزير الرياضة: نسعى لتغيير طريقة التفكير في تطوير كرة القدم المصرية

خلال توقيع بروتوكول بين اتحاد الكرة وإحدى الشركات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية تغيير طرق التفكير في تطوير كرة القدم المصرية التي تعاني من تراجع في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم اليوم للإعلان عن تفاصيل أكبر مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصرية لكرة القدم وقطاع الناشئين بالكرة المصرية وبرنامح لرعاية الأبطال الرياضيين.

وقال صبحي أن اتحاد الكرة يقوم بدوره ولكن لا بد من تكاتف الجهود خاصة بعد انشاء رابطة الأندية المحترفة التي تدير المسابقات المحلية، في ظل حوار مستمر مع اتحاد الكرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المسابقات المحلية بدأ يظهر عليها التطوير وهناك تغير واضح في المنظومة ونسعى نحو الهدف الكبير بالوصول إلى كأس العالم 2026 وتطوير المنتخبات الأولمبية ومنتخبات الناشئين وفق خطة موضوعة بدقة.

وتابع بأن تنمية الموارد من أهم المعوقات التي تساهم في تطوير المنظومة ونجحنا في تكوين محفظة مالية بالتعاون مع مجموعة من الشركات الكبرى لرعاية وتطوير كرة القدم المصرية.

وأتم بأنه في خلال ال 6 شهور المقبلة سيكون هناك أكثر من بروتوكول لرعاية المنتخبات الوطنية في كرة القدم والألعاب الأخرى.

جمال علام: منتخبات الشباب والناشئين هي المستقبل وهي الأولى بالرعاية

ووجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه الدائم للمنتخبات الوطنية.

وأوضح علام أن أهمية هذا البرتوكول تأتي لدعم منتخبات الناشئين التي تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل اتحاد الكرة لأنها تمثل المستقبل.

ووجه علام رسالة للجماهير بضرورة دعم منتخبات الناشئين حتى يكون لدينا منتخب اول قوي قادر على المنافسة في كل البطولات.

أحمد حسن: تفعيل دور الشركات الكبرى في تطوير كرة القدم

وقال أحمد حسن، أن المشروع يأتي ضمن تفعيل دور الشركات الكبرى في تطوير كرة القدم والتي أصبحت صناعة تحتاج إلى تمويل كبير.

وتابع هدفنا تقديم نموزج جيد يساهم في تطوير كرة القدم من أجل حلم المنافسة على كأس العالم وليس فقط مجرد المشاركة.

توقيع بروتوكول رعاية منتخبات الناشئين

وتشمل المبادرة دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، كما شهد المؤتمر توقيع بروتوكول رعاية منتخبات الناشئين بكرة القدم المصرية.

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