فيوتشر يفوز على إنبي ويتمسك بالمركز الثالث في الدوري

حقق فريق فيوتشر فوزاً مهماً على ضيفه إنبي بهدف مقابل لا شئ في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة مثيرة وحماسية من الجانبية منذ الدقيقة الأولى، وشهدت أحداث الشوط الأول العديد من الفرص في ظل التوجه الهجومي لكلا المدربين علي ماهر وتامر مصطفى.

وأهدر كالوشا قلب دفاع انبي أخطر فرص الشوط عندما ارتدت كرته الرأسية من عارضة فيوتشر الذي وصل لمرمى إنبي باكثر من كرة خطيرة بفضل التحركات المستمرة للمزعج أحمد عاطف.

ووتلقى فيوتشر ضربة قوية بعد إصابة حارسه محمود حمدي ليشارك بدلاً نه أحمد يحيى مع بداية الشوط الثاني. وبدأ الفريق البترولي الشوط الثاني بقوة بعدما سجل الظهير أحمد عيد هدف التقدم قبل أن يتم الغاءه بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وجاء الرد سريعا من فيوتشر بعد انفراد لأحمد عاطف نجح من خلاله في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

حاول إنبي الذي ضغ بكل قوة بحثاً عن تدعيل النتيجة الا أن الدفاع المتكتل لفيوتشر تحمل أعباء اللقاء حتى أطلق الحكم صافرة النهائية معلناً فوز فيوتشر بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع فريق فيوتشر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز التاسع.

بوبو ينفي إنضمامه للأهلي

من جانبه كشف محمد رضا بوبو نجم فريق فيوتشر حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إنضمامه بشكل رسمي لصفوف الأهلي عقب غنتهاء منافسات الموسم الجاري.

ورد بوبو على غنباء انضمامه لصفوف الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك ” قائلاً: “ اخًواتي واهل بلدي وحبايب قلبي والناس كلها الي مبسوطة طبعا انا لو ف حاجه رسمي واكيد اول ناس هفرحكو والله بس و لسه مفيش حاجه حصلت لسه عندي 6 ماتشات ف الدوري مهمين ان الواحد يحقق الهدف اننا نلعب افريقيا وعندنا قبل نهائي كاس رابطه وكاس مصر ”.

وتابع: “ مفيش اي حاجه وان شاء الله لو ف حاجه رسمي اول ناس هفرحكو والله الف شكر علي الرسايل والفرحةالي باينه عليكو ادعولي ربنا يكرم ف الي جاي ان شاء الله والخيرة فينا اختاره الله ، وأنا دلوقتي لاعب في نادي فيوتشر وده شرف كبير ليا ”.