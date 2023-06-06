بنزيما بعد الرحيل عن ريال مدريد : "حلم الطفولة تحول إلى حقيقة"

أقام نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا لتوديع نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق الملكي بعد 14 موسمًا.

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي رحيل كريم بنزيما عن صفوفه بعدما لم يجدد عقده الذي ينتهي في الشهر الجاري.

ويتصدر كريم بنزيما عناوين الصحف خلال الأيام الحالية في ظل عدم تحديد وجهته المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في صفقة قياسية.

تصريحات كريم بنزيما في مؤتمر الوداع

وتحدث الفرنسي كريم بنزيما باستضافة عن مشواره مع ريال مدريد في مؤتمر الوداع.

وقال كريم بنزيما : “في البداية أريد توجيه الشكر لجميع زملائي ورئيس النادي، لقد كان اللعب في ريال مدريد طريقًا مهمًا في حياتي”.

وأضاف : “ كنت محظوظًا بتحويل حلم الطفولة إلى حقيقة”.

وواصل : “ لقد حققت جميع الألقاب مع ريال مدريد الذي يعتبر أفضل فريق في العالم لكني سأرحل لكتابة تاريخ جديد”.

وأكمل : “هذا يوم حزين في حياتي ويؤلمني الرحيل لأني كنت أرغب في الاعتزال داخل ريال مدريد”.

واختتم : “لكن الحياة تمنحك المزيد من الخيارات والفرص، وأشكر جماهير ريال مدريد التي جعلتني أقدم أفضل ما لدي، شكرا جزيلا لكم".

تفاصيل انتقال كريم بنزيما إلى اتحاد جدة

ويبدو أن كريم بنزيما حسم وجهته المقبلة بعدما عقد اجتماعًا مع رئيس اتحاد جدة في إسبانيا.

وكشفت قناة السعودية الرياضية أن كريم بنزيما سيوقع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مع اتحاد جدة.

مشوار كريم بنزيما مع ريال مدريد

ولعب كريم بنزيما مع ريال مدريد 684 مباراة في إجمالي 14 موسمًا.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل 354 هدفًا بينما قدم 165 تمريرة حاسمة خلال مسيرته التاريخية مع ريال مدريد.

وفاز كريم بنزيما بجميع الألقاب الممكنة مع ريال مدريد بعدما توج بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا 5 مرات كما حصد السوبر الإسباني والمحلي والدوري الإسباني 4 مرات كما حصل رفقة النادي الملكي على كأس ملك إسبانيا 3 مرات.