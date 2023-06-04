بنزيمة في اتحاد جدة في صفقة انتقال حر

توصلت إدارة نادي اتحاد جدة لاتفاق رسمي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وكتب الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية، على موقع “تويتر”:" الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين.

وأضافت: رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من ريال مدريد.