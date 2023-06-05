الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري لهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سجل هدفيه بتوقيع سيف الجزيري في الدقيقتين 23، 49، ثم قلص خالد الغندورالفارق بهدف للاتحاد السكندري في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

هدف الزمالك الأول أتبعه شجارًا بين لاعبي الاتحاد والزمالك، بعد مواصلة لاعبي الزمالك اللعب بعد سقوط أحد لاعبي الاتحاد السكندري قبل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 25 حصول مدرب الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش على بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

وسجل أحمد فتوح هدفًا رائعا من تسديدة هوائية صاروخية قبل نهاية الشوط الأول لكن حكم المباراة ألغاه بداعي تواجد سيد عبدالله نيمار في وضعية تسلل، ذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يظل الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وتواجد يوسف إبراهيم أوباما ومحمود جنش ثنائي الزمالك السابق، في مدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقامة بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك بالتشكيل التالي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري و سيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

الزمالك والاتحاد السكندري

ألتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندرى من قبل فى 160 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز فى 101 مباراة، بينما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري فقط التقى الفريقين في 125 مباراة حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل.