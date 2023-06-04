كريم بنزيما.. أرقامه مع ريال مدريد ووجهته المقبلة

شهدت الساعات الأخيرة إعلان نادي ريال مدريد لرحيل أحد أساطيره في كرة القدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد مسيرة أمتدت لـ 14 عام داخل جدران الفريق الملكي.

وإنتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وإتفق الطرفان على عدم التجديد بالتراضي، ويستعد النادي لإقامة إحتفالية وداع للاعب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر يونيو الجاري.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيانه رسمي اليوم الأحد، فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين ووجه له الشكر على السنوات التي قضاها بقميص الميرنجي.

وقال بيان ريال مدريد: “اتفق نادي ريال مدريد كريم بنزيما على انهاء مسيرته الرائعة التي لا تُنسى كلاعب في نادينا”.

وتابع البيان:"يعرب ريال مدريد عن مودته وامتنانه لأحد أكبر أساطير نادينا".



أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد

بدأت مسيرة كريم بنزيما مع ريال مرديد في عام 2009، وهو بعمر 21 عاماً، وكان لاعباً أساسياً في هذه الحقبة الذهبية وخلال المواسم الـ 14 التي دافع فيها عن قميص ريال مدريد فاز بـ 25 لقباً، محققاً بذلك رقماً قياسياً في ريال مدريد: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، الدوري الإسباني (4)، كأس الملك (3) وكأس السوبر الإسباني (4).

كما توج كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية هذا العام واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

كما يأتي بنزيما كخامس أكثر لاعب مشاركة بالمباريات في ريال مدريد مع 647 مباراة، وهو ثاني هداف تاريخي في ريال مدريد برصيد 353 هدفاً، وهو أيضًا ثاني هداف مدريديستا في الليغا وفي كأس أبطال أوروبا، كما أنه رابع هداف في دوري أبطال أوروبا في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري الإسباني.

وجهة كريم بنزيما المقبلة

بات إنتقال كريم بنزيما إلي الدوري السعودي عن طريق إتحاد جدة في الرتوش الأخيرة، بعدما كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا، وافق على عرض اتحاد جدة.

ومن المنتظر أن يوقع كريم بنزيما على عقود إنضمامه للاتحاد السعودي لمدة موسمين مقابل 200 مليون يورو (800 مليون ريال سعودي).

حيث كشفت شبكة "ESPN" العالمية، في وقت سابق أن بنزيما سيحصل على مبلغ 200 مليون يورو كراتب سنوي، مع اتحاد جدة.

وبات الدوري السعودي محطة قوية الفترة الحالية لاستقطاب كبار نجوم العالم بعد التعاقد مع رونالدو ، واقتراب تعاقد الاتحاد مع بنزيما بالإضافة إلى مفاوضات الهلال السعودي مع ميسي.

يُذكر أن فريق الاتحاد قد تمكن من تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة التاسعه في تاريخه والأولى منذ 14 عاما، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.