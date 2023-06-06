ثورة التصحيح.. ريال مدريد يطرد صفقاته الفاشلة ويحدد بدائل بنزيما

بدأ ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز ثورة التصحيح داخل صفوف الفريق بقرارت مثيرة ومتتالية سواء برحيل عدد من اللاعبين أو الاتجاه للتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم المركز المختلفة.

ويسعى ريال مدريد لترتيب أوراقه بشكل مختلف بعد نهاية موسم 2022-2023 بعد الفشل في الحفاظ على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وهي البطولات الذي فاز بها في موسم 2021-2022.

واتخذ فلورنتينو بيريز بالتعاون مع مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي عدة خطوات في سبيل تصحيح مسار ريال مدريد من أجل العودة بقوة والمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

سقوط ريال مدريد في موسم 2022-2023

وعلى الرغم من الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية إلا إن موسم 2022 و2023 كان محبط لجماهير ريال مدريد وبعد ما فشل الفريق في الحفاظ على الألقاب التي فاز بها في الموسم الماضي وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن ريال مدريد سيدخل الميركاتو الصيفي بقوة وتنوع أكبر خاصة بعدما قرر رحيل عدد من اللاعبين لتجديد الدماء داخل صفوف الفريق وتعويض الراحلين.

رحيل جماعي عن ريال مدريد

ويسعى ريال مدريد تعزيز صفوفه وهو هدف فلورنتينو بيريز الأكبر قبل بداية الموسم المقبل خاصة ما بعد ما قرر فسخ عقود عدد من اللاعبين الذين فشلوا في إثبات أنفسهم مع النادي الملكي وهما الثنائي إيدين هازارد وماريانو دياز.

كما رفض كريم بنزيما وماركو أسينسيو تجديد عقودهم التي بتنتهي يوم 30 يونيو المقبل، ويعتبر الثنائي من نجوم الصف الأول في ريال مدريد الذي أعلن رحيلهم رسميا.

تجديد الدماء لتجنب أزمة متوقعة.

يضم ريال مدريد بين صفوفه عدد اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 30 عامًا خاصة الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، وهو ما يدركه جيدًا الفريق الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز الذي يعلم أهمية مواصلة سياسة تجديد الدماء وضم لاعبين شباب وهي السياسة التي يتبعها ريال مدريد منذ 5 سنوات تقريبا.

تعاقد ريال مدريد مع لاعبين شباب

وبالفعل ضم ريال مدريد الظهير فران جارسيا صاحب الـ 23 عامًا من رايو فاييكانو بعد تفعيل بند العودة وهو اللاعب الذي كان رحل عن الفريق الملكي منذ موسمين كما يستهدف فلورنتينو بيريز خلال الوقت الحالي ضم جود بيلينجهام صاحب الـ 19 عامًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

مهاجم جديد لتعويض كريم بنزيما

لا شك أن كارلو أنشيلوتي يهتم خلال الأيام الحالية بملف التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل كريم بنزيما، وهو الملف الأساسي والأهم لإدارة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي وذلك على الرغم من حسم صفقة خوسيليو مهاجم إسبانيول الذي يعتبر جزء من خطة ريال مدريد لتدعيم مركز المهاجم.

أبرز المرشحين لتعويض بنزيما

يمتلم ريال مدريد رغبة كبيرة في ضم مهاجم بإمكانيات كبيرة ومميزة لتعويض نجمه الراحل كريم بنزيما، ومن وأبرز المرشحين هما الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام وروبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.

ويعتبر روبيرتو فيرمنو هو الأقرب لتعويض رحيل بنزيما خاصة أن نجم ليفربول السابق لن يكلف خزينة ريال مدريد أي أموال بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

كما اقترب ريال مدريد من التعاقد مع كاي هافيرتز نجم تشيلسي لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي كريم بنزيما وماركو أسينسيو.