رونالدو وبنزيما وميسي بقميص نيوكاسل.. صندوق الاستثمار السعودي يتلاعب بنجوم العالم !

نجح صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بالدوري السعودي، حيث تملك الصندوق 75% من أسهم الأندية على أن يكون الـ25% الأخرى بيد الجمعية العمومية.

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير موسع لها اليوم الثلاثاء عن تطورات مفاجئة قد نراها في الفترة المقبلة فيما يتعلق بمستقبل الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيما.

وربطة الصحيفة بين اقتراب بنزيما وميسي من الانتقال للدوري السعودي وبين استحواذ صندوق الاستثمار السعودي لأندية القمة في المملكة، وهو نفسه الصندوق المستحوذعلى نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وقال " ذا صن في تقريرها ": بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودى مالك نيوكاسل على الهلال والنصر والاتحاد و الاهلى السعوديين، هل يمكن لنيوكاسل التعاقد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ؟

وأضافت: " اشترى مالكو نيوكاسل الأندية السعودية التي قد يلعب لها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيمة للموسم المقبل، ولا توجد قواعد تمنع نيوكاسل من إحضار أحد النجوم على سبيل الإعارة ".

وكشفت الصحيفة عن خطة لا تستبعد حدوثها وأن المملكة قد تحاول إعارة ميسي وبنزيما ورونالدو لفريق كريستال بالاس لدعم الفريق من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

بنزيما يوقع للاتحاد 3 مواسم :

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدة عقد النجم الدولي كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي بعد تأكيد توقيعه الرسمي على عقود الانضمام لقلعة النمور خلال الساعات السابقة.

وأكدت التقارير الواردة أمس من أوروبا على توقيع كريم بنزيما عقود انتقاله لنادي الاتحاد السعودي بعد توصله لاتفاق نهائي على كافة بنود العقد، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

وقالت كالة الأنباء الفرنسية اليوم أن كريم بنزيما وقع للاتحاد السعودي عقدًا لمدة 3 مواسم، إلا أنه لم تكشف عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه النجم الدولي الفرنسي.

وكانت تقارير قد أكدت على حصول بنزيما على ما يقارب الـ200 مليون يورو في الموسم الواحد، وهي تقريبا نفسي قيمة الراتب الذي يتقاضاه زميله السابق كريستيانو رونالدو بقميص النصر.