الجوكر يحسم مصيره مع ريال مدريد

قرر جوكر ريال مدريد الإسباني البقاء داخل صفوف النادي الملكي بعد ختام موسم 2022-2023 والذي شهد تتويجه بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية.

وتبدو الأجواء مشتعلة داخل صفوف ريال مدريد خلال الأيام الحالية بعد رحيل عدد من اللاعبين سواء بعد انتهم عقودهم أو فسخها بقرار من فلورنتينو بيريز.

وكان الغموض يحيط بمستقبل ناتشو مع ريال مدريد قبل أن يقرر المدافع الإسباني حسم مصيره مع الفريق الملكي الذي كان قد رفض رحيل اللاعب صاحب الـ 33 عامًا في يناير الماضي.

وعاد ناتشو إلى قائمة منتخب إسبانيا في معسكر شهر يونيو الجاربقرار من المدير الفني لويس دي لا فوينتي عقب إصابة ديفيد جارسيا مدافع أوساسونا.

اجتماع يحسم مصير ناتشو مع ريال مدريد

وحسم اجتماع ناتشو مع خوسيه أنخل سانشيز المدير العام في ريال مدريد مصيره مع الفريق الملكي حيث قرر الاستمرار لفترة جديدة لينهي الغموض حول مستقبله.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد في الشهر الجاري، ولم يعلن الفريق الملكي تجديد عقد لاعبه الملقب بالجوكر بسبب إجادته اللعب كمدافع وظهير.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ناتشو سيجدد عقده ريال مدريد لمدة عام إضافي بعد قرر البقاء وعدم الرحيل ليغلق الباب في وجه الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته.

وقطع ناتشو الطريق على إنتر ميلان الإيطالي الذي كان يرغب ف تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع جوكر خط دفاع ريال مدريد.

مشوار ناتشو مع ريال مدريد

ويعد ناتشو أحد أكثر لاعبي ريال مدريد خبرة حيث تم تصعيده في عام 2012 من فريق الكاستيا، وخاض إجمالي 319 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 16 هدفًا بينما صنع 9 آخرين.

ولعب ناتشو إجمالي 319 مع ريال مدريد منها 44 مباراة في موسم 2022-2023 بواقع 2676 دقيقة وسجل هدفًا وصنع مثله.

وتوج ناتشو في موسم 2022-2023 بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

وفاز ناتشو بالعديد من البطولات مع ريال مدريد منذ تصعيده للفريق الأول حيث توج بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات وكأس السوبر الإسباني والأوروبي 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين.