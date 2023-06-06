بيراميدز راحة 5 أيام بعد الفوز على فاركو

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٥ أيام خلال فترة التوقف الحالية، وبعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.



وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في اللقاء الذي جرى باستاد برج العرب في إطار الجولة ٣١ من بطولة الدوري، وحصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد الفريق إلى ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم ١٢ يونيو المقبل، استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر والدوري الممتاز بعد انتهاء التوقف.

مصطفى فتحي يحصد جائزة الأفضل في مواجهة فاركو

من جهة أخرى حصل مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز على جائزة رابطة الأندية المحترفة لأفضل لاعب في مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في اللقاء الذي جرى باستاد برج العرب في إطار الجولة ٣١ من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم في فوز الفريق بالمباراة وحصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد بيراميدز إلى ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

بيراميدز يكشف مدة غياب رمضان صبحي

من جانبه كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

وكان بيراميدز قد أعلن تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة، وذلك في إطار توجهات الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام ٢٠٢٦.