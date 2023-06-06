الكشف عن راتب كانتي مع الاتحاد السعودي

يقترب النجم الفرنسي الدولي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الانجليزي، من الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل عبر بوابة نادي الاتحاد.

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أظهرت التقارير وجود اهتمام بالفعل من جانب نادي الاتحاد للتعاقد مع كانتي لدعم وسط الفريق بلاعب جديد بجوار طارق حامد، تحسبًا للرحيل المحتمل لـ برونو هنريكي في الفترة المقبلة.



موقف كانتي من عرض الاتحاد



سيتولى وكيل أعمال اللاعب نجولو كانتي ملف انتقاله للدوري السعودي، وسيدخل في نقاش مع اللاعب لمعرفة وجهة نظره وموقفه حول الانتقال لفريق الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.



راتب كانتي مع الاتحاد



من المتوقع أن يحصل كانتي على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو لـ صاحب الـ32 عامًا، والتي تشمل حقوق الصورة والإعلانات.



ينتهي عقد النجم الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نهاية شهر يونيو الجاري، وحتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع إدارة البلوز وموقفها من رحيل اللاعب بشكل رسمي في الفترة المقبلة.



العروض المقدمه لـ كانتي في الصيف



ومن أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجولو كانتي كل من فريقي الاتحاد والنصر في الدوري السعودي لدعم وسط الميدان قبل الدخول في فترة الاعداد للموسم الجديد.



سبق للنجم الفرنسي أن لعب لأندية أبولون الفرنسي ثم ليستر سيتي الإنجليزي، وبعدها انتقل لصفوف نادي تشيلسي في عام 2016، وفاز اللاعب مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.



كما تمكن الفرنسي صاحب الأصول المالية من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي في دوري موسم 2016، كما تمكن من حصد 10 ألقاب مع البلوز.

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