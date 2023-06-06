الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. استقرار وثبات سعري في أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في البورصة والمزرعة، باستثناء الفراخ البيضاء والتي تراجعت بشكل ملحوظ وسجلت نحو 62 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، والتي استقرت بشكل ملحوظ في المزرعة.

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أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 

الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة تراجعًا وصلت إلى 62 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الفراخ الساسو

بينما جاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 69 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 28.5 جنيهًا، عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 18 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 9.5 جنيه، عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يوم.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط المولار البغال 20 جنيهًا عمر يوم.

 

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا..

 

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 62 جنيهًا و99 جنيهًا.

وسبقت الإشارة أن شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن:

 

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