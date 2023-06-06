رسالة وداع من فلورنتينو بيريز إلى كريم بنزيما

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عدة رسائل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما عقب رحيله عن النادي الملكي وذلك بعدما قضى 14 عامًا بين صفوفه.

ولم يتمكن ريال مدريد من الحفاظ على كريم بنزيما بعدما قرر المهاجم الفرنسي الرحيل عن صفوف الفريق الملكي ولم يجدد عقده الذي ينتهي في الشهر الجاري.

وخاض كريم بنزيما إجمالي 684 مباراة في 14 موسمًا مع ريال مدريد.

وسجل كريم بنزيما 354 هدفًا بينما صنع 165 آخرين مع ريال مدريد.

وتوج كريم بنزيما مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 5 مرات بينما فاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي والسوبر الأوروبي 4 مرات بينما حصد لقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات.

تصريحات فلورنتينو بيريز بعد رحيل كريم بنزيما

وأقام ريال مدريد مؤتمر صحفي لتوديع نجم الفرنسي كريم بنزيما الذي لم يكشف عن وجهته حتى الآن لكنه اقترب من التوقيع على عقود انضمامه لفريق اتحاد جدة السعودي.

وقال فلورنتينو بيريز في المؤتمر الصحفي لتوديع كريم بنزيما : “ هذا اليوم صعب بالنسبة لي، أنا أتذكر الكثير من المشاعر والذكريات”.

وأضاف : “ قبل 14 عامًا بدأ عهد ملئ بالكثير من الأهداف لكريم بنزيما”.

وأكمل : “ أستطيع أن أتذكر رئيس ليون الذي سهل صفقة انتقل كريم بنزيما إلى ريال مدريد”.

ووجه رئيس ريال مدريد رسالة إلى كريم بنزيما قائلً ا: “ لقد مثالًا للاحترافية والالتزام، ومثال جيد للأطفال، وشكرا على كل ما قدمته للنادي، وأنت الآن ترحل عن ريال مدريد كواحد من الأساطير”.

واختتم : “ تاريخك سيظل خالدًا بدون شك، وأي مكان ستذهب إليه ستمثل ريال مدريد وتكون أحد سفراء النادي”.

كريم بنزيما يقترب من اتحاد جدة

واقترب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الانتقال رسميا إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وكشفت قناة العربية السعودية أن كريم بنزيما اتفق على تفاصيل انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي.

وبحسب القناة السعودية فإن كريم بنزيما سينضم إلى اتحاد جدة بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

كما التقطت كاميرات برنامج الشيرنجيتو الإسباني اجتماع كريم بنزيما مع أنطار الحائلي رئيس اتحاد جدة ونائبه أحمد كعكي.