ناقد رياضي سعودي يكشف قيمة العقد الخرافي لانتقال بنزيما لاتحاد جدة (فيديو)

قال الناقد الرياضي السعودي محمد المرحبي إن اللاعب العالمي كريم بنزيما، وقع مع اتحاد جدة لمدة 3 سنوات بقيمة 2 مليار ريال سعودي.

الدوري السعودي ضمن أقوى 10 دوريات بالعالم

وأشار محمد المرحبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”،مساء الثلاثاء إلى أن صفقة بنزيما ستعلي من قيمة الدوري السعودي، ومن الممكن أن يصبح ضمن أقوى 10 دوريات بالعالم.

وأكد أن اللاعب العالمي ليونيل ميسى يقترب من نادي الهلال السعودي بنسبة 99.9%، معقبا : "مطلع الشهر القادم قد يكون الإعلان عن اتمام صفقة إنضمام ليونيل ميسي لنادي الهلال السعودي.

وجرد الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد، زميله بالفريق عبد الرازق حمد الله من رقم 9 في صفوف النمور بعد التعاقد مع النادي رسمياً لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي بنهاية موسم 2026 في واحدة من أقوى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، التي يستطيع من خلالها النمور ضم لاعب من صفوف ريال مدريد.

وكشف نادي الاتحاد عن منح كريم بنزيما رقم 9 في صفوف النمور ما يعني أن هداف الدوري السعودي عبد الرازق حمد الله تنازل عنه للنجم العالمي المنتقل حديثاً.

وتحدث بنزيما باللغة العربية فى ظهوره الأول بعد التوقيع مع فريق الاتحاد السعودي، حيث قال في الفيديو الذى نشره النادى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

وأعلن نادي ريال مدريد رحيل النجم الفرنسي ذى الأصول الجزائرية كريم بنزيما من صفوف الميرنجي بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة دامت 14 عاماً.

وأوضحت التقارير مؤخرًا أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، عرض على بنزيما الانتقال له مقابل 100 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي فى 30 يونيو 2023، ولعب كريم بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وقال بنزيما، للموقع الرسمي لنادى اتحاد جدة: "أنا متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، ولنادي الاتحاد تاريخ لا يصدق، ومشجعون شغوفون وهناك طموحات كبيرة في كرة القدم لديهم ليكون هناك المزيد من القوة في آسيا بعد الفوز بالدوري".

وأضاف: "لقد كنت محظوظًا لتحقيق أشياء لا تصدق في مسيرتي والفوز بأكبر قدر ممكن في إسبانيا وأوروبا، والآن أشعر أن الوقت مناسب لتحدي ومشروع جديد، وكلما زرت المملكة العربية السعودية شعرت بالدفء والحب من الجماهير، أتطلع حقًا للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق، وأن أساعدهم معًا في الارتقاء بهذا النادي الرائع وكرة القدم في المملكة العربية السعودية إلى مستويات جديدة".

وواصل: "إنه تحدٍ جديد بالنسبة لي، حياة جديدة ولا أطيق الانتظار لبدء التدريبات. سأفعل كل شيء ويمكنني الفوز بالمزيد من الألقاب، تسجيل المزيد من الأهداف، لإظهار موهبتي، ولإرضاء الجماهير، النادي، الرئيس، الجميع هنا".

واختتم: "إنه دوري جيد وهناك العديد من اللاعبين الجيدين. كريستيانو رونالدو موجود بالفعل، وهو صديق يظهر أن المملكة العربية السعودية بدأت في التقدم على مستواها، وأنا هنا للفوز كما فعلت في أوروبا، وأنا أتطلع إلى رؤيتكم في جدة".