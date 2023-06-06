جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022 – 2023 والتي تشهد إقامة 3 مباريات مهمة نرصدها لكم في السطور التالية.

الداخلية ضد حرس الحدود ..

ويستعد فريق الداخلية لخوض مواجهة صعبة أمام حرس الحدود والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد بتروسبورت، لحساب الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.

فاركو ضد بيراميدز ..

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية إلى ملعب ستاد برج العرب من أجل متابعة المباراة القوية المرتقبة التي ستجمع بين فاركو وبيراميدز، حيث يضع كلا الفريقين عينهم على النقاط الثلاثة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.

فيوتشر ضد إنبي ..

وسيكون فريق فيوتشر في مهمة صعبة للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يلتقي نظيره إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.