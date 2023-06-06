بنزيما: أعلم قيمة الدوري السعودي بعد قدوم  رونالدو.. وحان الوقت لتحدٍ جديد

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بالانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي وخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي .

اتحاد جدة يتعاقد مع كريم بنزيما

وقال بنزيما في تصريحات عقب توقيع عقود انضمامه للعميد رسميا : " متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف ، أعلم أن نادي اتحاد جدة يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطي الدوري المحلى الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية ".

وأضاف النجم الفرنسي : " فخور بمسيرتي الكروية في أسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل وحان الوقت لخوض تحدي جديد ومشروع جديد ".



وتابع بنزيما : " دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية ، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية ، إلى مستويات وآفاق جديدة ."

وأكمل مهاجم اتحاد جدة الجديد : " لدي معرفة كبيرة بمدي قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ، ومستوي الفرق واللاعبين وخصوصا مع قدوم صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يختص بكرة القدم والرياضة ككل ".

وأتم حديثه : " أنا هنا للفوز ، تماما كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جدا للقاء باللاعبين والجمهور " .

اتحاد جدة يعلن رسميا التعاقد مع كريم بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي مساء اليوم الثلاثاء رسميا التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتي 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لابرز لقطات بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد معلقا : " البنــز إتحادي .. الحظ الليلة كريم ".

ووجه كريم بنزيما رسالة إلى جماهير العميد بعد توقيع عقود انضمامه للعميد رسميا قائلًا باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ومن المقرر أن يلعب كريم بنزيما في صفوف اتحاد جدة رفقة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.



وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل كريم بنزيما بعد قضاء 14 عاماً داخل جدران الملكى منذ عام 2009 شارك في 648 بمختلف المسابقات سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين.



والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023 بعدما أنهي البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي.







