أبرز مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، لمتابعة مباريات مهمة في دوري المؤتمر الأوروبي والدوري المصري وغيرها، وما القنوات الناقلة؟

ويشهد اليوم الأربعاء، عدد من المباريات الهامة على الصعيد العربي في شتى البطولات، إذ يقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وتُلعب مباريات في الدوري المصري والتونسي والبطولة العربية للأندية.

يلتقي وست هام الإنجليزي مع فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الدوري المصري يواجه غزل المحلة نظيره المصري، ويلعب سموحة مع سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الترجي مع الأولمبي الباجي في مباراة ثأرية بعد فوز الأخير على الأول بنهائي كأس تونس.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

وست هام × فيورنتينا (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة × المصري (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

سموحة × سيراميكا (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري × النجم الساحلي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

الترجي × الأولمبي الباجي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس القطرية

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

الكويت × نواذيبو (20:45 مصر والسعودية) - الكأس القطرية