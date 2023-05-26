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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اتحاد جدة ينتظر قرار صادم من الفيفا

اتحادجدة السعودي
اتحادجدة السعودي

صدمة كبيرة ينتظرها فريق اتحاد جدة السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويعد اتحد جدة هو الأقرب لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم إذ يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 66 نقطة قبل مواجهة الفيحاء غدًا بالجولة 29.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيحاء غدًا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب الملك سلمان في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حرمان اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد من التعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن الفيفا قرر منع اتحادجدة من قيد أي صفقة جديدة لحين دفع غرامة تأخر سداد مستحقات نادي الشارقة الإماراتي من انتقال إيجور كورنادو.

وأضافت الصحيفة السعودية أن المستحقات المتأخرة تبلغ قيمتها 2 مليون يورو.

 إيجور كورنادو مع اتحاد جدة السعودي

 

وكان اتحاد جدة السعودي قد نجح في ضم صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورنادو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعاتم 2021 قادما من الشارقة الإماراتي.

وقرر اتحاد جدة تجديد عقد البرازيلي إيجور كورنادو فبراير الماضي حتى 2025.

ووصلت عدد مباريات البرازيلي إيجور كورنادو مع فريق اتحاد جدة السعودي إلى 53 مباراة.

ونجح إيجور كورنادو في المساهمة بـ 35 هدفًا مع فريق اتحاد جدة بتسجيله 11 هدفًا وصناعته 24 آخرين خلال 53 مباراة.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم واحد من مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي وهي المباراة التي قد تشهد تتويج النمور باللقب للمرة الأولى منذ عام 2009.

ويخطط اتحاد جدة للتعاقد مع أكثر لاعب عالمي وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

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وفي سياق متصل قال الصحفي فيليكس دياز الذي ينتمي لصحفية ماركا الإسبانية في تصريحات تليفزيونية أن كريم بنزيما اقترب من الانتقال إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي هذا الصيف كما نفى في الوقت ذاته انتقال جوردي ألبا لأي فريق سعودي حتى الآن بعدما رحل رسميا عن صفوف برشلونة.

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