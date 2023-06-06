ميمي عبدالرزاق يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمباراة غزل المحلة في الدوري

أعلن ميمي عبدالرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي قائمته الرسمية التي سيخوض بها مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة المصري البورسعيدي كلا من ..

في مركز حراسة المرمى: محمد شحاته ، محمود جاد ، عصام ثروت.

في خط الدفاع: أحمد عماد ، عماد الدين بوبكر، عمرو السعداوي ، حسين السيد ، إسلام أو سليمة، محمد دبش كريم العراقي، إسلام المزين .

في خط الوسط: عمرو موسي ، إسلام عطية ، إيزي إيميكا، زياد كمال ، إلياس الجيلاصي، عبدالرحيم ذغموم ، رجب عمران ، حسام جربشة.

في خط الهجوم: زياد فرج ، عبده يحيي ، محمد عبداللطيف جريندو، مروان عطية.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ضيفًا ثقيلًا على نظيره غزل المحلة مساء غدا الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري على إستاد زعيم الفلاحين وذلك ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

