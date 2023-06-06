أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في الدوري المصري وغيرها، وما القنوات الناقلة.

انتهت مباريات الموسم الكروي في الدول الأوروبية، ولكن لا تزال إثارة كرة القدم حاضرة في البطولات العربية، ومنها ب الدوري المصري والدوري التونسي والجزائري وغيرها.

مواعيد مباريات اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز إذ تقام 3 مواجهات مهمة حيث يلتقي الحرس مع الداخلية في صراع الهبوط، ويواجه فاركو بيراميدز، ويصطدم فيوتشر بنظيره إنبي.

في السابعة مساء ، يواجه فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال حرس الحدود الذي يقوده محمد مكي، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن الجولة 31

في المباراة الثانية وفي السابعة مساء ، يواجه فاركو بقيادة مدربه طارق العشري، نظيره بيراميدز تحت قيادة باتشيكو، ضمن الجولة 31 بستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي مواجهة ثالثة، وفي التاسعة والنصف مساء يلتقى فيوتشرمع نظيره إنبي، في مواجهة مهمة، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء قوي يتوقع أن يشهد إثارة.

وفي الدوري التونسي، تقام مباراة الإفريقي واتحاد تطاوين في مجموعة التتويج.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الداخلية × حرس الحدود (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sport HD 2

فاركو × بيراميدز (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

فيوتشر × إنبي (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في الدوري التونسي

اتحاد تطاوين × الإفريقي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية 2