مصطفى فتحي الأفضل في مباراة بيراميدز وفيوتشر

حصل مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز على جائزة رابطة الأندية المحترفة لأفضل لاعب في مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في اللقاء الذي جرى باستاد برج العرب في إطار الجولة ٣١ من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم في فوز الفريق بالمباراة وحصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد بيراميدز إلى ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

بيراميدز يعلن مدة غياب رمضان صبحي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

تطوارت حالة الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال

وكان الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قد كشف قبل قليل عن أن ثنائي فريق الكرة ، عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح طبيب بيراكيدز في تصريحات صحفية له اليوم ، أن استمرار الثنائي عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف يأتي بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم و أفضل الأطباء هناك .

بيراميدز يمدد عقد توريه

أعلن نادي بيراميدز، تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة، وذلك في إطار توجهات الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام ٢٠٢٦.