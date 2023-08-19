بدء امتحان الدور الثاني في اللغة العربية للثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة منذ قليل أداء امتحان الدور الثاني في اللغة العربية للعام الدراسي 2022-2023 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة العربية في ثلاث ساعات بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

أجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات اللغة العربية باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

ووزعت أوراق الإجابة على امتحان اللغة العربية على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.

مواصفات امتحان اللغة العربية الدور الثاني 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في اللغة العربية اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدي 15 في المائة من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتحتوي ورقة الامتحان في اللغة العربية على 30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة، و40 في المائة للمستويات المتوسطة، و30 في المائة للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

ويوزّع على طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني في اللغة العربية بأربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة منعًا لحدوث غش داخل اللجان الامتحانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية للدور الثاني في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة بالإجابة عليه.

ويجرى تصحيح امتحان اللغة العربية للدور الثاني من الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد أو المقالية.

ضوابط امتحانات الدور الثاني في اللغة العربية 2023

يجرى امتحان اللغة العربية للدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.