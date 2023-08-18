مواصفات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتنطلق امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 غدًا السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

ويؤدي امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدي 15 في المائة من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتحتوي ورقة الامتحان على 30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة، و40 في المائة للمستويات المتوسطة، و30 في المائة للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

ضوابط امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

استعدادات امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

وأتمت وزارة التربية والتعليم إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى من خلال عدة محاور.

واتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

يوم السبت 19 أغسطس 2023: اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 20 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الإثنين 21 أغسطس 2023: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023: الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023: الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس 24 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس 2023 الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 27 أغسطس 2023: الديناميكا.

يوم الإثنين 28 أغسطس 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

