تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023 في يومها الأول، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 29-8-2023م.

كما اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 3201 طالب بالثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في 12 لجنة على مستوى المحافظة، ويؤدي منهم اليوم 280 طالب امتحان اللغة العربية، و77 طالب امتحان التربية الدينية.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

وقد سار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.