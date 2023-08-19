حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية الرحمانية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم السبت، من تنفيذ حملة لاإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

حيث تم تنفذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت وسقف من جريد النخل على مساحة اثنان سهم تقريبا بالقرب من خط الديكو فيل ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانيةوتمت حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.