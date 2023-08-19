"تضامن النواب" تشيد بتوزيع "الأوقاف" طني لحوم من مشروع صكوك الأضاحي بمطروح

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بقيام وزارة الأوقاف توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأوقاف في محافظة مطروح بالإضافة إلى فرش عدة مساجد بالمحافظة مؤكداً أن وزارة الأوقاف بقيادة العالم المستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية .

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم إن مشروع صكوك الأضاحى أصبح واحداً من اعظم وأنجح المشروعات التى حققت مبدأ التكافل المجتمعى بين جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم وعقائدهم ولعل أكبر دليل على ذلك الأمر المساهمة الإيجابية من الأخوة الاقباط فى هذا المشروع الإنسانى والإجتماعى رفيع المستوى موجهاً التحية والتقدير لكل المصريين الشرفاء الذين يساهمون عن طيب خاطر فى هذا المشروع ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى يشرف بنفسه على هذا المشروع ولجميع قيادات الوزارة ومديرو مديريات وادارات الأوقاف على مستوى الجمهورية مشيداً بالحرص الكبير من الدكتور محمد مختار جمعة بامتداد هذا المشروع للمحافظات والمدن الحدودية والمناطق والقرى النائية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية .



وكانت الأوقاف قد أوضحت في بيان لها أن ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وأضافت الأوقاف: تفقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية أوقاف مطروح، محافظة مطروح، وتم خلال الزيارة توزيع عدد 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بإشراف مديرية الأوقاف، ومشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وواصل البيان: وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد الحضور بالدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدين أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار خطة الأوقاف لفرش المساجد، تعمل مديرية أوقاف مطروح خلال هذه الأيام على فرش عدة مساجد بالمحافظة.