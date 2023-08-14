طلاب جامعة جنوب الوادي تشارك في المشروع القومى لمحو الامية

واصلت جامعة جنوب الوادى، تنظيم اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى تجريها الجامعة لطلابها خلال فترة الاجازة الصيفية فى محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر لحثهم على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الامية.



استأنفت اليوم تلك اللقاءات بمدينة إسنا فى اولى تلك اللقاءات بمحافظة الاقصر والتى تستمر على مدار أسبوع فى مختلف مدن المحافظة.

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‏نوه محسن عبد الحميد مدير إدارة محو الأمية بمركز إسنا عن الدور التوعوى لجامعة جنوب الوادى فى تلك القضية القومية موجها الشكر للجامعة باعتبارها الشريك الرئيسى للهيئة العامة لتعليم الكبار فى قضية محو الأمية.

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‏دور إدارة محو الأمية في إسنا



‏وأبرز دور إدارة محو الأمية بمركز إسنا فى تحقيق معدلات كبيرة فى الدارسين الناجحين وما يقوم به فرع تعليم الكبار بالأقصر فى تيسير مشاركة طلاب الجامعة فى مشروع محو الامية والتى تبدا بفتح الفصول للدارسين منتهية بعقد الدورات الامتحانية لهم.



‏ دور الجامعة ….



وذكر محمد الكامل منسق عام الجامعة فى مشروع محو الأمية عدد اللقاءات التوعوية الصيفية فى مجتمع الجنوب بدءا من محافظة قنا والتى اجريت بها تلك اللقاءات فى الاسبوع الماضى وتبدا اليوم بمحافظة الاقصر خلال الاسبوع الجارى وذلك فى اطار تحقيق رسالة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وكون الجامعة بيت الخبرة للمجتمع المحيط فى نطاقها الجغرافى وتقديم خدماتها المتنوعة للمجتمع الخارجى فى كافة القضايا الهامة ومنها قضية الامية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا باعتبارها قضية قومية حيث تعد احد معوقات تحقيق التنمية داخل الدولة .

وبيّن أن دور الجامعة لايقتصر على رسالتها داخل الحرم الجامعى بل يمتد إلى خارج اسوار الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بمشاركة كل منسوبى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى والطلاب فى هذا الدور المجتمعى.

إسنا الأكثر أمية بمحافظة الأقصر



وكشف منسق جامعة جنوب الوادي بمشروع محو الأمية، أن مركز إسنا يعد اكبر مركز بمحافظة الأقصر من حيث عدد الأميين وإنه بمشاركة طلاب الجامعة فى هذا المشروع سوف يتم القضاء على الأمية خلال السنوات المقبلة.

وأبرز عبد الناصر أحمد منسق كلية التجارة، النماذج المضيئة من الطلاب الذين شاركوا فى المشروع فى الاعوام السابقة والحوافز التى تمنحها الجامعة وهيئة تعليم الكبار للمشاركين من الطلاب.

وأوضح مراحل عملية المشاركة منذ فتح الفصول للدارسين واماكن وتوقيتات فتح الفصول والمناهج المتبعة لتدريس الاميين وكيفية جذب الطالب للدارس والمهارات التى يجب أن يتحلى بها الطالب فى التعامل مع الدارسين.



ونوهت شيماء محمد منسق كلية الآداب عن دور منسق الكلية فى تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب فى عملية المشاركة ووسائل التواصل مع المنسقين ومديرى إدارات محو الأمية والاعلان عن كل ما يتعلق بعملية المشاركة بمقار كليات الجامعة واماكن تواجد منسقى الكليات بالجامعة وعلى صفحات الكليات على شبكة المعلومات الدولية.

واختتمت فعاليات اللقاء بحوار مفتوح بين الطلاب والمشاركين من الجامعة وهيئة تعليم الكبار بإسنا تمت فيه الاجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم .

وتعقد هذه اللقاءات فى مختلف مدن محافظة الأقصر خلال هذا الاسبوع بواقع لقاء بكل مركز من مراكز المحافظة وفقا لخطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى تنظيم تلك اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية.