رئيس مركزالغنايم يتابع سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة

في ضوء توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بشأن المرور والمتابعة المستمرة لمصنع تدوير المخلفات بالطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة الغنايم، قام مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، بزيارة مصنع تدوير المخلفات الصلبة ومراقبة سير العمل به.

وذلك بهدف التأكد من تقدم مختلف مراحل التنفيذ، وضمان عدم وجود أية عقبات تعوق سير العمل. كما تسعى الزيارة لتذليل أي عقبات قد تؤثر سلباً على سير العمل.

وأكد رئيس المركز أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للعمل البيئي وتطوير نظام النظافة، إذ يعد المصنع جزءًا هامًا من هذه المجالات، فالعمل البيئي يلعب دورًا كبيرًا في حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز المظهر الحضاري والجمالي لمركز الغنايم.

وقد تم خلال الزيارة تفقد واقع عمل المصنع والتأكد من التزامه بالمعايير البيئية المحددة. كما تمت مناقشة سبل تطوير المصنع وتطوير نظام النظافة بشكل عام.

وتهدف هذه الجهود المتواصلة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحسين جودة الحياة في المركز.

وفي هذا السياق، يعمل مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم على تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

يُذكر أن مصنع تدوير المخلفات بالغنايم يعد أحد المشروعات الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة، والحفاظ على البيئة في المدينة والمركز باستغلال المواد القابلة لإعادة التدوير.

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة