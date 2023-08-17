الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الفلفل بـ 20 جنيهًا.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 17- 8 بالبحيرة

تعبيرية
تعبيرية

شهدت أسعار أصناف الخضروات والفاكهة المتنوعة داخل اسواق البحيرة  ارتفاعًا ملحوظًا ، في صباح تعاملات اليوم الخميس  17 أغسطس 2023 بحسب ما كشفته جولة محرر الوفد داخل الأسواق ووفقًا للأسعار المعلنة داخل أروقة محال و متاجر الخضار و الفاكهة لتجار الجملة و التجزئة. 

وجائت أسعار الخضروات اليوم كالتالي : 

البطاطس 15 جنيهًا للكيلو 

الطماطم 10جنيهات 

يتراوح سعر الفلفل الأخضر بين 16 لـ 20 جنيهًا للكيلو  

الخيار مابين 10 إلي 12 جنيهًا للكيلو 

البامية ما بين25 إلي 35جنيها للكيلو 

الملوخية مابين 10إلي 12جنيها للكيلو 

 وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو 

الليمون مابين 10 إلي 15جنيها للكيلو .

وانخفضت اسعار البصل في الاسواق حيث تتراوح مابين 10 إلي 14جنيها

 

إقرأ أيضًا .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 17- 8 " نار "  


أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر العنب مابين 25 إلى 35جنيهًا للكيلو

 بينما يتراوح اسعار التين ما بين 25إلي 35جنيها للكيلو

 المانجو مابين 20إلي 35جنيها 

التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو 

لمزيد من اخبار المحافظات إضغط هنا 