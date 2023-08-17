الفلفل بـ 20 جنيهًا.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 17- 8 بالبحيرة

شهدت أسعار أصناف الخضروات والفاكهة المتنوعة داخل اسواق البحيرة ارتفاعًا ملحوظًا ، في صباح تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 بحسب ما كشفته جولة محرر الوفد داخل الأسواق ووفقًا للأسعار المعلنة داخل أروقة محال و متاجر الخضار و الفاكهة لتجار الجملة و التجزئة.

وجائت أسعار الخضروات اليوم كالتالي :

البطاطس 15 جنيهًا للكيلو

الطماطم 10جنيهات

يتراوح سعر الفلفل الأخضر بين 16 لـ 20 جنيهًا للكيلو

الخيار مابين 10 إلي 12 جنيهًا للكيلو

البامية ما بين25 إلي 35جنيها للكيلو

الملوخية مابين 10إلي 12جنيها للكيلو

وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو

الليمون مابين 10 إلي 15جنيها للكيلو .

وانخفضت اسعار البصل في الاسواق حيث تتراوح مابين 10 إلي 14جنيها

إقرأ أيضًا .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 17- 8 " نار "



أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر العنب مابين 25 إلى 35جنيهًا للكيلو

بينما يتراوح اسعار التين ما بين 25إلي 35جنيها للكيلو

المانجو مابين 20إلي 35جنيها

التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو

لمزيد من اخبار المحافظات إضغط هنا