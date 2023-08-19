رئيس مدينة أبوتيج يتابع أعمال البناء بالمركز الطبي بقرية دوينه

بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحرصه على رفاهية المواطن وتفعيل مشروعات "حياة كريمة" في المحافظة، قام الدكتور محمد عبدالراضي صديق، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، بمتابعة تطور أعمال البناء في المركز الطبي بقرية دوينه وقدرة التنفيذية في إنجاز هذا المشروع الضخم.

وفي ظل رغبة المحافظ في تحقيق حلم إنشاء مركز طبي يوفر أفضل الخدمات للمواطنين، قام الدكتور محمد عبدالراضي صديق بزيارة الموقع التابع للمشروع برفقة محمود عبد الجواد رئيس قرية دوينه والمهندس والمقاول المشارك في هذه العملية.

تأكدت خلال الزيارة من التطور المستمر في عملية البناء والانشاءات، حيث يعمل فريق المقاولة على الإسراع في العمل وضمان الجودة العالية للمشروع.

وتم توفير جميع المعدات والمواد اللازمة لضمان سير العمل بسلاسة.

ويعد المركز الطبي في قرية دوينه من أهم المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المنطقة سيضم المركز العديد من التخصصات الطبية المتنوعة، مثل طب الأطفال وطب الأسنان والعيادات الخارجية وغيرها.

ومن المتوقع أن يعالج المركز العديد من حالات الطوارئ والأمراض المزمنة التي يعاني منها سكان هذه القرية والقرى المجاورة.

واستعرض الدكتور محمد عبد الراضي صديق خطة العمل المستقبلية للمشروع، وأكد على أهمية الإسراع في إكمال الأعمال وضمان جاهزية المركز لتقديم خدماته للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية الزيارة، أعرب رئيس مركز ومدينة أبو تيج عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، معربًا عن استعداده لتقديم أي دعم يلزم لإكمال الأعمال بنجاح وتحقيق حلم المركز الطبي المتطور في قرية دوينه.

وأكد أيضًا حرصه واهتمامه المستمر بتطوير الخدمات الصحية من أجل حياة صحية وكريمة للمواطنين في مركز ومدينة أبو تيج.