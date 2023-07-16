قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة في التعليم العالي 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة لديها للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتضم قائمة وزارة التعليم العالي 27 جامعة حكومية معتمدة في مختلف أنحاء الجمهورية، يتاح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق للدراسة بها.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم الجامعات الحكومية المُعتمدة في مصر؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأتاحت وزارة التعليم العالي القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة، وتضم: الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة ومنها الجامعات الحكومية يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات.

وأوضح متحدث التعليم العالي أن التوعية تحول دون وقوعهم فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد متحدث التعليم العالي تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة المقبلة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب متابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة.

قائمة الجامعات الحكومية 2023

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

