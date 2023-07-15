جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اليوم السبت ، عن بدء استقبال فرع مكتب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة المنيا، الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات ، التي يُشترط بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول ، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 ، وحتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وأوضح دكتور عصام فرحات أنه سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها ، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني، على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg، وذلك بكليات التربية الرياضية "بنين وبنات"، والفنون الجميلة "فنون وعمارة"، والتربية الفنية، وكلية التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية.

ومشيراً أن الجامعة ، وفرت معملين للحاسب الآلي لتقديم خدمات التسجيل الإلكتروني للقدرات يومياً، خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار بالكليات التى يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وتبدأ خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات بالتسجيل الإلكتروني ، على موقع التنسيق من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس للطالب، لإختيار الكلية التي يرغب الإختبار بها، وتحديد موعد ومكان الإختبار، وطباعة الإستمارة الدالة على التسجيل، على أن يلتزم الطالب بإحضار الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبار .

والتي تشمل: "رقم الجلوس وصورة منه لكل اختبار، وعدد من صوره الشخصية التي يطلبها كل اختبار، وصورة من الرقم القومي، وإيصال التسجيل، علماً بأن اختبارات التربية الرياضية تستمر ليوميين متتاليين.