جلسة في المنيا لحسم مصير نبيل محمود

قرر مجلس أدارة نازي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر عقد جلسة مع نبيل محمود خلال الأيام المقبلة من أجل بحث تجديد التعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

وكانت إدارة نادي المنيا قد استقرت على تجديد الثقة في نبيل محمود بعد المستوي الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي ووصوله لدورة الترقي المؤهلة للمحترفين والخروج امام المصرية الاتصالات بعد مباراه ماراثونية انتهت 4/5 للاتصالات في الثواني الأخيرة.

ويدرس نبيل محمود كل الأمور الخاصة بتحديد التعاقد مع المنيا لعرضها على إدارة النادي خلال الجلسة المزمع عقدها وتمثل في كيفية دعم الفريق والهدف الذي سيتم العمل على تحقيقه خلال الموسم القادم واللائحة الخاصة بالفريق الموسم الجديد.

المنيا يدرس انهاء عقد 3 لاعبين

من ناحية أخري يدرس اعلن نادي المنيا عن انتهاء تعاقده ثلاثة الأعمدة الأساسية من أعضاء الفريق وهم وليد توفيق حارس المرمي وفتحي عثمان رأس الحربة بجانب كريم عصمت قلب الدفاع.

ووجه اللاعبان وليد توفيق وفتحي عثمان الشكر للنادي علي الفترة التي قضوها داخل النادي وإن بحالفهم التوفيق في خطواتهم المقبلة.

وينتظر مجلس إدارة نادي المنيا حسم ملف شكل مسابقات الموسم الجديد لوضع خطه المرحلة المقبلة وحسم عديد من الملفات داخل الفريق.

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