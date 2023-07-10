تعليمات جديدة من وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة والأهلية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارات جديدة لمستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالى بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالى أهمية الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي بمساراته المختلفة في خدمة المجتمع، موضحًا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالي، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.

التكامل بين عناصر منظومة التعليم العالى

ونوه وزير التعليم العالى بأهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، مشيرًا إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات.

وأوضح وزير التعليم العالى أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

ووجه وزير التعليم العالى بأهمية تطبيق مخرجات تلك الإستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا أهمية تفعيل مبادئها، ومنها تطبيق التخصصات المتداخلة (البينية) وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أهمية تطوير اللوائح الدراسية، ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتأسيس مراكز الابتكار وريادة الأعمال بتلك الجامعات كهمزة وصل قوية، وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى.

ووجه وزير التعليم العالى بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.

وأكد وزير التعليم العالى أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات؛ لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.

ووجه وزير التعليم العالى بأهمية تقديم مستشاري الوزير بتلك الجامعات تقارير دورية تتضمن إنجازات الجامعة من دعم الشراكات الدولية، والأنشطة الطلابية، وآليات تطبيق الربط مع الصناعة، وكذا تنظيم المؤتمرات الدولية، وتفعيل زيارات الأساتذة الأجانب للجامعات بمصر، وغيرها من الإنجازات.