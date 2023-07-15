عقد 40 ندوة بالمساجد الكبرى احتفالًا بالعام الهجرى الجديد في الأقصر

لنشر صحيح الإسلام..





أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن عقد 40 ندوة بالمساجد الكبرى، خلال شهر المحرم 1445؛ احتفالا بالعام الهجرى الجديد.

وأوضح عبد الدايم أن انعقاد الندوات يتم كل يوم خميس، من كل أسبوع، يتم فيها الدعوة لنشر صحيح الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف.

وأشار إلى أنه يشارك فى هذه الندوات نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية، وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، لافتًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أماكن عقد هذه الندوات فى القريب العاجل.

يأتي هذا في إطار الدور الدينى والوطني، والاجتماعي، لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.