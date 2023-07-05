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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس جامعة القناة يجتمع بمجلس أمناء الكليات

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو - اجتماع مجلس أمناء الكليات ومديري العموم؛ لمناقشة احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التي تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على أكمل وجه، بالتزامن مع استعداد الجامعة لبدء الفصل الدراسي الصيفي.

عقد مجلس الأمناء بحضور الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والسادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير ومديري عموم الإدارات.

هذا وحرص "مندور" على تقديم الشكر للإداريين بالجامعة على مجهوداتكم خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استهدف تنظيم استثمار الموارد المالية للجامعة، وإدارتها وتوظيفها بما يخدم هدف الجامعة ورؤيتها في خلق بيئة تعليمية مناسبة للمدرس الأكاديمي والطالب، ودعم جودة العملية التعليمية في ضوء المعايير المعتمدة للجودة.

وخلال الاجتماع - وجه "مندور" بضرورة استيفاء وتحديث جميع بيانات أعضاء هيئة التدريس بالكليات، على برنامج الفاروق، على أن تتم عملية التحديث أولًا بأول.

كما طالب رئيس الجامعة بالتنسيق بين الشئون المالية والشئون الهندسية، لرصد احتياجات الكليات وتوفيرها وفقًا لاحتياجات كل كلية والإمكانيات المتاحة.

وأسفر الاجتماع عن وضع خطة تنفيذية لتلبية المطالب التي تم طرحها خلال اجتماع مجلس أمناء كليات الجامعة.

الجريدة الورقية